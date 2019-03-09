Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Ardından - Kudriashov
6 dakika önce
- Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
- Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:30 Kaynak: AA
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