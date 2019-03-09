Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Ardından - Kudriashov

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Ardından - Kudriashov

6 dakika önce

- Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

- Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli oyuncu Feder Kudriashov, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:30 Kaynak: AA

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