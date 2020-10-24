Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, Mehmet Topal'ı da yedekler arasında tuttu. Bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Okechukwu Azubuike de kadroda yer almadı.

Rafael sağ beke geçti

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Rafael, Caiçara'nın yokluğunda sağ beke geçti.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda orta sahada görev almıştı.

Mahmut Tekdemir 3 maç sonra ilk 11'e döndü

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanlarından Mahmut Tekdemir, üç maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu ligin ilk 3 maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut, daha sonra ligde Göztepe, Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde forma şansı beklemişti.

Azerbaycan'a destek mesajı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.

Tribündeki pankartta, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "İki devlet tek millet" ifadeleri yer aldı.