Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1 - Son Dakika

Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1

24.10.2020 21:05
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1, System.String[]

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Berkay Özcan), Skrtel (Dk. 46 Ponck), Epureanu, Mbombo (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Berkay Özcan), Skrtel (Dk. 46 Ponck), Epureanu, Mbombo (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 62 Giuliano), Crivelli, Demba BaFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Mert Yılmaz, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı (Dk. 76 Omar Imeri), Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı (Dk. 89 Mevlüt Han Ekelik), Amilton, Orgill (Dk. 62 Gökdeniz Bayraktar), Podolski (Dk. 61 Jahovic)GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 23 Visca, Dk. 26 İrfan Can Kahveci, Dk. 35 Crivelli, Dk. 83 Giuliano (Medipol Başakşehir) – Dk. 14 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 41 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 23'üncü dakikada Edin Visca, 26'ncı dakikada İrfan Can Kahveci, 35'inci dakikada Enzo Crivelli ve 83'üncü dakikada Giuliano kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 14'üncü dakikada Lukas Podolski'den geldi. Antalyaspor'da Amilton, 41'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Başakşehir, ligde üst üste 2'nci galibiyetini alıp puanını 7 yükseltirken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.2'nci dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Epureanu kafayı vurdu. Top, üstten auta gitti.2'nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırmayı başardı.10'uncu dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Rafael'in yerde kalmasının ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.11'inci dakikada penaltını atışını kullanan Visca, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.14'üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Yılmaz ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Podolski'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.21'inci dakikada Başakşehir bir penaltı daha kazandı. Skrtel, Ersan Adem Gülüm'ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.23'üncü dakikada Visca'nın penaltısında kaleci Boffin gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Visca, topu ağlara gönderdi: 2-1.27'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün kullandığı korner sonrasında ceza yayı yakınlarında topla buluşan İrfan Can, bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 3-1.35'inci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Demba Ba'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.41'inci dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Ali Palabıyık, Amilton'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.49'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mbombo'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.50'nci dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Deniz Türüç, plasesini yaptı. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.60'ıncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Podolski'nin kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta, top direkten döndü.83'üncü dakikada Giuliano maçın skorunu belirledi. Demba Ba'nın ortasında kale önünde topla buluşan Giuliano'nun dokunuşunda top ağlara gitti: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti.


Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1
Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1

Ali Palabıyık, Deniz Türüç, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir – Fraport TAV Antalyaspor: 5 - 1 - Son Dakika Spor

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