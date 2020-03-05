Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti - Son Dakika

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti

7 saat önce

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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