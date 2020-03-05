Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti - Son Dakika

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Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ - Kopenhag maçı daveti
7 saat önce
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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