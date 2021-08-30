Medipol Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır." denildi. Caiçara, sosyal medya hesabından takımın oyun anlayışına yönelik eleştirel bir yazı paylaşmıştı. Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi, Caiçara'nın 2022'de bitecek sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatmıştı.

Son Dakika

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi

Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü

Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu

Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar

Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü

Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı