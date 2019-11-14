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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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