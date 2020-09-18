Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
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