Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.