Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, dar alan ve geniş alan pas çalışmalarının ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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