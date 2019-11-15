Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın tesislerinde saat 14.00'te TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim!
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 21:13:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]