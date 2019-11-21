Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.

Fatih Terim Stadı, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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