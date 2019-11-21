Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

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