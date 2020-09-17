Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.