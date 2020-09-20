Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.

Neftçi maçına göre 4 değişiklik

Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.

Etebo ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.

Genç orta saha oyuncusu, yedeklerler arasında yer buldu.

Arda Turan, eski takımına karşı ilk kez forma giydi

Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti.

Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

Medipol Başakşehir'de tek değişiklik

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inde tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısında Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11'i ile maça başladı.

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Crivelli'nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.

Teknik Direktör, Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti         
23:11
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti         
14:45
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 02:16:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei