Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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