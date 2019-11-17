Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.


Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.


Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:23 
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