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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:23
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