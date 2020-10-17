Medipol Başakşehir galibiyeti hatırladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir galibiyeti hatırladı

17.10.2020 21:27
Medipol Başakşehir galibiyeti hatırladı, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Medipol Başakşehir, sezonun ilk galibiyetini elde ederken ilk gollerini de buldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Medipol Başakşehir, sezonun ilk galibiyetini elde ederken ilk gollerini de buldu.

Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen Göztepe ile golsüz berabere kalarak ilk 4 haftada 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak kötü gidişatını sonlandırdı.

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir,'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 54. dakikada Visca kaydetti.

İstanbul temsilcisi, puanını 4'e yükseltti.

Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı kazanamama serisi 11 maça çıktı

Trabzonspor'un, ligde Medipol Başakşehir karşısında kazanamama serisi 11 maça çıktı.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, ligde 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde 2. mağlubiyetini alırken 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk 5 haftada 5 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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