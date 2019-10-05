Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve pas oyunuyla devam ettiği belirtildi. İdmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan, Medipol Başakşehir kafilesi Gaziantep'e gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada sakatlanan Danijel Aleksic, kafilede yer almadı.

Başakşehir, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:05 Kaynak: AA
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