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Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut

12.02.2022 18:40

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, üstün bir oyun oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, üstün bir oyun oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Herkesin zevkle izlediği bir maç olduğunu düşünüyorum, pozisyonlar oldu. Maç istediğimiz gibi başladı, daha kontrollü başlamak istiyorduk o şekilde de başladık. Tam oyun bizim lehimize dönmüşken yapıtımız basit hatadan yediğimiz bir gol oldu. Bu oyunun kaderini değiştirdi, ikinci yarı tek kale oynayan Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Rakip ikinci yarıya bir-iki şut çekti, 87'de ikinci gol oldu. Baskılı oynadık, tempoyu arttırdık. İkinci yarı rakipten çok üstün olmamıza rağmen golü atamadık. Futbolda yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Rakip yaptığımız hatadan golleri buldu, mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, "İç sahada çok başarılısınız. Deplasmanda ise bunun tam tersi bir görüntü var. Bunun sebepleri neler?" sorusunu ise, "Bunun sebebini biz de araştırıyoruz. Kendi evimizde rahat oynayan bir Gaziantep takımı var. Deplasmanda üstün oynadığımız çok maç var, bugünkü maç da aynı şekilde. Pozisyonları iyi değerlendiremiyoruz, en büyük nedeni o." şeklinde yanıtladı.

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
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