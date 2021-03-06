Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Leo Duarte, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Nacer Chadli tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bugün Ankara'ya hareket edecek.