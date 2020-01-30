Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Fatih Terim Stadı, Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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