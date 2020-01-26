Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü devam edecek.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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