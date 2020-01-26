Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü devam edecek.