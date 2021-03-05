Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2021 17:09
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yan sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, takti çalışmalar üzerinde durdu.

Sakatlıkları devam eden oyuncuların tedavilerine devam edilirken, Nacer Chadli, rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistlerle saha çalışmaları yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek.

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Başakşehir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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