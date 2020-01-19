Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligde dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma haraketlerinin ardından 5'e 2 pas ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kırklareli'ne gidecek.

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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