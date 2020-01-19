Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Ligde dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma haraketlerinin ardından 5'e 2 pas ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kırklareli'ne gidecek.
Son Dakika Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti