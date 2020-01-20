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Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
7 saat önce
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde oyuncular, taktik çalışma yaptı.
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