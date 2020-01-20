Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde oyuncular, taktik çalışma yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Başakşehir'de 2 milyona sahibinden satılık göl UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:47:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]