Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

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