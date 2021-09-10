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Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

10.09.2021 18:46
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu'nun tedavisine devam edilirken, iyileşen Danijel Aleksic antrenmanın ilk bölümünde takım ile çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, 12 Eylül Darbesi, Başakşehir, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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