Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Göztepe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Göztepe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanın başında korfbol oynayan turuncu-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 pas çalıştı.
Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
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