Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanın başında korfbol oynayan turuncu-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 pas çalıştı.

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