Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Danijel Aleksic'in antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Ahmed Kutucu'nun ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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