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Medipol Başakşehir-Göztepe maçından notlar

24 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

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Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'nun yerine orta sahada Gökhan İnler'e şans verdi.

Buruk takımını sahaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli ilk 11'iyle sürdü.

Visca ilk 11'deki yerini aldı

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanların büyük bölümünde takımla çalışamayan Edin Visca, ilk 11'deki yerini aldı.

Ülkesi Bosna Hersek'in, Finlandiya ile oynadığı maçta sakatlanan Visca, mücadelenin 18. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı.

Saha kenarındaki reklam tabelalarında da Barış Pınarı Harekatı yazısı ve İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü.

Mossoro, Napoleoni ve Soner Başakşehir'e karşı sahada

Medipol Başakşehir'in rakibi Göztepe'nin ilk 11'inde, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımın kadrosunda yer alan 3 oyuncu yer aldı.

Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Soner Aydoğdu, eski takımları Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk'un doğum günü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, doğum gününde turuncu-lacivertli takımın başında Göztepe maçına çıktı.

19 Ekim 1973 doğumlu olan Buruk, 47. yaşına girdiği günde takımının başında saha kenarında yer aldı.

Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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