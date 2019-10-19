Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk

Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk

57 dakika önce

Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk

Başakşehir, Okan Buruk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:29 Kaynak: AA
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