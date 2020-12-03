Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını kaybetti - Son Dakika

Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını kaybetti

03.12.2020 00:08
Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını kaybetti, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını kalmadı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını kalmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir sahasında karşılaştığı Alman takımına RB Leipzig'e 3-2 mağlup oldu. Grupta 4. mağlubiyetini alan turuncu-lacivertliler 3 puanda kaldı. İstanbul ekibi geride kalan 5 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü. RB Leipzig ise 3. galibiyetini elde etti ve 9 puana ulaştı.

Başakşehir bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını da kaybetmiş oldu. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Leipzig, Alman, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını kaybetti - Son Dakika Spor


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