Medipol Başakşehir Gücüne Güç Kattı

Kadrosunu Demba Ba, Robinho, Serdar Taşçı gibi isimlerle güçlendiren Medipol Başakşehir, eldeki mevcut oyuncuları da bünyesinde tutarak adeta gücüne güç kattı.

Kadrosunu Demba Ba, Robinho, Serdar Taşçı gibi isimlerle güçlendiren Medipol Başakşehir, eldeki mevcut oyuncuları da bünyesinde tutarak adeta gücüne güç kattı.



Ocak ayının 4'ünde başlayan ikinci transfer tescil dönemi, dün gece itibariyle sona erdi. Birçok takım kadrosunu güçlendirerek lige tutunmak veya şampiyonluk yolunda daha emin adımlarla ilerlemek için çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu takımlardan biri de Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir. Turuncu-lacivertliler, devre arası transfer döneminde bünyesine Robinho, Demba Ba, Serdar Taşçı, Alican Özfesli, Cemali Serter, Mete Kaan Demir ve Kudryashov'u kazandırırken, takımdan ayrılan isimler ise 4.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Al-Ittihad takımına transfer olan Manuel da Costa ile kiralık olarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Karim Hafez oldu.



Hücum hattı göz kamaştırıyor



Başakşehir, bu transfer dönemine hücum hattına kazandırdığı futbolcularla dikkat çekti. Sivasspor'daki başarılı performansıyla ön plana çıkan Brezilyalı yıldız Robinho'ya 2 milyon Euro bedelle turuncu-lacivertli formayı giydiren İstanbul ekibi, geçtiğimiz senelerde Beşiktaş ve Göztepe'de top koşturan ancak son dönemde kulüpsüz olan Demba Ba'yı da transfer ederek adeta rakiplerine gözdağı verdi.



Mevcut kadroda Adebayor ile ligin ilk yarısında attığı gollerle takıma katkı sağlayan Bajic gibi ileri uç oyuncularını da barındıran Medipol Başakşehir, yaptığı bu iki transferle gol yollarında daha etkili hale geldi. Özellikle Robinho'nun forvet, forvet arkası, sağ ve sol kanat gibi birçok pozisyonda oynuyor olması da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini rotasyonlar açısından güçlendirdi.



Defansta dengeler sağlandı



Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olimpiakos'tan transfer edilen ve 2018-2019 sezonunda da Avcı'nın kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olan da Costa, 4.5 milyon Euro gibi iyi bir bonservis bedeliyle Al-Ittihad takımına gitti. Başakşehir, 32 yaşındaki futbolcudan oluşan boşluğu ise kariyerinde Bayern Münih, Stuttgart, Spartak Moskova gibi takımların formasını giyen Serdar Taşçı'yı bedelsiz olarak alarak doldurdu. Bu oyuncunun yanı sıra son olarak Rubin Kazan'da oynayan ve daha sonra Rus ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov da bonservis bedeli olmadan takıma katıldı.



Gençlere ağırlık verildi



Medipol Başakşehir, tecrübeli isimlerin yanı sıra genç ve gelecek vadeden futbolcuları da tercih etti. Abdullah Avcı'nın her fırsatta dile getirdiği 'akademi' hayalini gerçekleştirme adına yapılan çalışmalar kapsamında turuncu-lacivertli ekip, ilk olarak Altınordu'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisinin 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Özfesli, sezonu Altınordu'da tamamlayacak ve önümüzdeki sezondan itibaren takıma katılacak. Başakşehir'in geleceğe yaptığı bir diğer yatırım da Eskişehirspor'un 19 yaşındaki sol beki Cemali Sertel. Cemali de 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Eskişehir forması giymeye devam edecek.



Turuncu-lacivertliler, son olarak da Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mete de 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Eskişehirspor'da kiralık olarak oynayacak.



Tüm bunların yanında altyapıdan Onur Güney, Harun Kahraman, Mert Çelik ve Muhammet Arslantaş ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.



İç transferde Mossoro ve Napoleoni



Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile nikah tazeledi. Turuncu-lacivertliler, her iki futbolcuyla da 2019-2020 sezonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.



Medipol Başakşehir'de aynı zamanda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesi de 5 yıl uzatıldı.



Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde gelen ve giden oyuncuları şöyle:



Gelenler



Robinho (Sivasspor)



Alican Özfesli (Altınordu)



Demba ba (Kulüpsüz)



Mete Kaan Demir (Hannover 96)



Serdar Taşçı (Kulüpsüz)



Cemali Sertel (Eskişehirspor)



Fedor Kudryashov (Kulüpsüz)



Gidenler



Da Costa (4.5 milyon Euro) (Al-Ittihad)



Alican Özfesli (Altınordu) (Kiralık)



Mete Kaan Demir (Eskişehirspor) (Kiralık)



Cemali Sertel (Eskişehirspor) (Kiralık)



Karim Hafez (Kasımpaşa) (Kiralık) - İSTANBUL

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