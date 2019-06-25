Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i kadrosuna kattı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya
'nın Salzburg
kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı