Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i kadrosuna kattı
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Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i kadrosuna kattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:19 Kaynak: AA
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