SPOR Medipol Başakşehir, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Medipol Başakşehir, günü çift antrenmanla tamamladı.

Turuncu-lacivertlilerin konakladıkları otelin sahasında Aykut Kocaman yönetiminde yaptığı idman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir'de idmana milli takımlardan dolayı izinli olan Nacer Chadli ile Mert Günok'un yanı sıra izinli olduğu için Tolga Ciğerci katılmadı. Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli de idmanda yer almazken, Youssouf Ndayishimiye takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.