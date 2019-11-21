Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi.

Eksik yok

Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.

Dokuz maçtır kaybetmiyor

Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Bulut'tan Falcao ve para açıklaması
Belhanda'dan şok karar: Kadro dışı kalsam bile gitmem Ahmet Bulut: Falcao para için geldi ama oynayamadığı için O da çok üzgün Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:31:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]