Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor

Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.

Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi.

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