Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Hatay'a Geldi

Medipol Başakşehir, Hatay'a Geldi

39 dakika önce

- Medipol Başakşehir, Hatay'a geldiHATAY - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Hatay'a geldi.

- Medipol Başakşehir, Hatay'a geldi

HATAY - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Hatay'a geldi.
Hatay Havaalanı'na 16.30 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Kafile daha sonra konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Hatayspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 13.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Hatay, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Kayserispor'u Saf Dışı Bıraktı Yeni Golcü Demba Ba, Başakşehir'de İlk Antrenmanına Çıktı

Antalyaspor, Abdelaziz Barrada'yı Gimnastic de Tarragona'ya Kiraladı Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:30:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Hatay'a Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]