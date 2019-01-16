Medipol Başakşehir - Hatayspor: 1-0

STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyandin, Kemal ElmasMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk 85 İrfan), Jojic, Elia (Dk. 64 Arda), Adebayor (Dk.





STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim



HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyandin, Kemal Elmas



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk 85 İrfan), Jojic, Elia (Dk. 64 Arda), Adebayor (Dk. 64 Robinho)



HATAYSPOR: Ömer- Murat, Mehmet Dingil, Soner, Yasin, Diallo (Dk. 74 Caner), Hamidou, Tom (Dk. 46 Nimaga), Gökhan, Korkhisko, Gomis (Dk. 66 Mirkan)



GOLLER: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)



KIRMIZI KART: Dk. 85 Nimaga (Hatayspor)



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü 32'nci dakikada Adebayor kaydetti.



18'inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Jojic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin yaptığı vuruşta kaleci Ömer topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Attamah kafa vuruşu Ömer'den döndü. Dönen topta Napoleoni'nin şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.



31'inci dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı. Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın hatalı pasıyla pozisyon yakalayan Hatayspor'da Korkishko tarafından çekilen şutu Volkan kurtardı devamında Gökhan Karadeniz altı pas üzerinden şutun çekti ancak top üstten auta gitti. '



32'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında sıfıra inan Soner Aydoğdu'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunuş yapan Adebayor, Başakşehir'i öne geçirdi. 1-0



Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



46'ncı dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Adebayor yerden pasını Soner'e çıkardı, Soner'in gelişine vuruşuna kaleci Ömer müdahale etti ve top üst direkten auta çıktı.



55'inci dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Honore Gomis'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Volkan kornere gönderdi.



65'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkarma şansını yakaladı. Arka direkte boş kalan Napoleoni topu müsait pozisyonda auta gönderdi.



77'nci dakika Hatayspor beraberliğe çok yaklaştı. Uzak mesafeden Caner'in kaleye gönderdiği aşırtma şutu Volkan Babacan kornere çeldi.



Maç Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



ROBİNHO VE SERDAR TAŞÇI İLK KEZ



Medipol Başakşehir'de transfer döneminde kadroya katılan Robinho ve Serdar Taşçı, turuncu-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Serdar Taşçı, mücadeleye ilk 11'de başlarken, Brezilyalı yıldız Robinho 64'üncü dakikada Adebayor'un yerine oyuna dahil oldu. - İstanbul

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