Medipol Başakşehir - Hatayspor Maçının Ardından - Palut ve Avcı

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir
'e 1-0 mağlup olan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'un teknik direktörü İlhan Palut, ikinci maç için umutlu bir skor aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Zor olacağını biliyorduk. Mücadele ederek buna karşılık verdik. Sahada birlikte durduk ve dönem dönem iyi işler yaptık. İkinci maça umutlarımızı taşıyacak bir skorla buradan ayrıldık. İkinci maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Palut, rövanş maçı ile ilgili olarak ise, "Kendi seyircimiz karşısında sahada ezilmek istemiyoruz. En iyi kadroyla turu geçmek için Antakya
'daki maçı oynayacağız." dedi.
Maçın ardından
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
:
"Oyuna iyi başladık ve oyun planı içinde doğru işler yaptık"
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rövanşta zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Hatayspor'u tebrik ediyorum. İyi bir takımla oynadık. Oyuna iyi başladık ve oyun planı içinde doğru işler yaptık. Oyun planı içinde doğru işler yapınca pozisyonlar ürettik. Attığımız golü çalışmıştık. Doğru işler yapınca pozisyonlar ürettik. Gol öncesinde çalıştığımız oyun kurma organizasyonunda hata yaptık, rakip bizi cezalandırabilirdi. Rakibe geçişten ve oyun kurmadan pozisyon verdik. 83 ve 95. dakika arasında rakip 10 kişi olsa da pozisyon üretemedik. Orada zor bir maç bizi bekliyor. Olumlu olumsuz durumlara bakacağız. Yarından itibaren ligimiz başlıyor. Trabzonspor
'la final değil ama çok anlam ifade eden bir maça zihinsel bir şekilde çalışarak başlayacağız." diye konuştu.
Avcı, yeni transfer Serdar Taşçı
ile ilgili olarak ise, "Şu an itibariyle yüzde yüz verim beklemiyorum ama oyunu beni tatmin etti, daha iyisi olabilir." dedi.