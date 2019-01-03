Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Başakşehir, bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

Sabah, Başakşehir, Spor
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