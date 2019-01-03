Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir
, Süper Lig'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem
antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Başakşehir, bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:04 Kaynak: DHA
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