Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

14 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma koşularıyla başladığı belirtildi.

Teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Fatih Terim, İstanbul, Başakşehir, Spor
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