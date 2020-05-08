Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00 ve 17.00'de 2 ayrı grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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