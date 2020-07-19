Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde stat elektrikleri kesildi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısı devam ederken stat elektrikleri kesildi.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stat elektrikleri bir anda kesildi.

Kesintinin ardından futbolcular saha kenarında beklerken oyun yaklaşık 10 dakikadır duruyor.