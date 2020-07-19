Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stattaki teknik aksaklık nedeniyle bir anda elektrikler kesilmişti.

Mücadele 17 dakikalık aradan sonra kaldığı yerden sürdü.