Medipol Başakşehir iki hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir iki hazırlık maçı yapacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir iki hazırlık maçı yapacak

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanacak turuncu-lacivertli ekip, aynı gün Antalya'ya hareket edecek.

Medipol Başakşehir iki hazırlık maçı yapacak, System.String[]

İkinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanacak turuncu-lacivertli ekip, aynı gün Antalya'ya hareket edecek. İstanbul ekibi, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.


Okan Buruk'un ekibi, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak.


İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.


Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 
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