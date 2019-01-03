Medipol Başakşehir, İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem
antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. İstanbul
ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya
'ya hareket edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:43 Kaynak: DHA
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