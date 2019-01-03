Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir, İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:43 Kaynak: DHA

İstanbul, Başakşehir, Spor
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