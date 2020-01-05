Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi

6 saat önce

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak üzere Antalya'ya geldi.

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi, System.String[]

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak üzere Antalya'ya geldi.

Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük devre arası izni bitti. Bu sabah Antalya'ya gelen Medipol Başakşehir, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki İstanbul temsilcisinin kamp kadrosunda izinli olduğu bildirilen Arda Turan yer almadı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gelen Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını ise 18 Ocak'ta evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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