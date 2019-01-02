Medipol Başakşehir İkinci Yarıya Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.



Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.



İstanbul ekibi, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.





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