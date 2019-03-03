Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir İlk Yarıda Golü Buldu

Medipol Başakşehir İlk Yarıda Golü Buldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Medipol Başakşehir İlk Yarıda Golü Buldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç'ta kaldı. 18. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti. 30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı. 44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

---KÜNYE---

Stat: Malatya Stadyumu Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Seth xx, Murat Akça xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x, Adem x Yedekler: Farnolle, Şeref, Eren Tozlu, Pereira, Ahmed, Barış Alıcı, Erkan, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Kudriashov xx, Emre xxx, İrfan xx, Mossoro xx, Visça xx, Arda xxx, Robinho x Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen) (Medipol Başakşehir) Sarı Kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça (M.Başakşehir)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

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