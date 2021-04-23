Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Turuncu-lacivertlerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Başakşehir'de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika Spor