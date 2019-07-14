Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 7. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanı, bu akşam Ajax ile oynanacak hazırlık maçı nedeniyle kısa sürdü.
Yaklaşık 45 dakika süren idman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı.
Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Rakip Ajax
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 19.00'da Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Mücadele TSU Bramberg Stadı'nda oynanacak.
İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.
Başakşehir, Avusturya, Ajax, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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