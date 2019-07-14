Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da sürdürdü. Salzburg
şehrindeki kampın 7. gününde teknik direktör Okan Buruk
yönetimindeki sabah antrenmanı, bu akşam Ajax
ile oynanacak hazırlık maçı nedeniyle kısa sürdü.
Yaklaşık 45 dakika süren idman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana, Afrika
Uluslar Kupası'nda Gana
forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah
ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike
katılmadı. Alexandru Epureanu
ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Rakip Ajax
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 19.00'da Hollanda
temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Mücadele TSU Bramberg Stadı'nda oynanacak. İstanbul
ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.