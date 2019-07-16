Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

50 dakika önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı, System.String[]
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 9. gününde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda çalıştı.
Salon çalışmasına kaleciler hariç tüm oyuncular katıldı. Tedavisi süren Fredrik Gulbrandsen de salondaki çalışmada yer aldı. Kaleciler ise antrenman sahasında ayrı olarak çalıştı.
Turuncu-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını, akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Üçüncü hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:42 Kaynak: AA
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