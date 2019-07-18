Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü. Salzburg
şehrindeki kampın 11. gününde teknik direktör Okan Buruk
yönetimindeki sabah idmanında yeni transfer Okechukwu Azubuike
de ilk kez takımla çalıştı.
İki gün önce kampa katılan ve dün bireysel çalışan Azubuike, turuncu-lacivertli takımla ilk çalışmasını yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, 4 takımlı taktik oyunuyla sona erdi. Demba Ba
ve Stefano Napoleoni atletik performans antrenörü, Alexandru Epureanu
ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Afrika
Uluslar Kupası'nda Gana
forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah
da idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.