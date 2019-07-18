Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

2 saat önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı, System.String[]
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 11. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında yeni transfer Okechukwu Azubuike de ilk kez takımla çalıştı.
İki gün önce kampa katılan ve dün bireysel çalışan Azubuike, turuncu-lacivertli takımla ilk çalışmasını yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, 4 takımlı taktik oyunuyla sona erdi.
Demba Ba ve Stefano Napoleoni atletik performans antrenörü, Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah da idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi Fenerbahçe'den İrfan Can ve Mahmut Tekdemir için 7 milyon euroluk paket! Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]